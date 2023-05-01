乒乓︱30歲石川佳純突掛拍　「竭力圓夢所以引退」 (23:22)

石川現時世界排名第11，在日本隊內則排第3，表示今年初已認真考慮退役，但因一直同時備戰比賽，未曾公開意向，於本月18日將舉行記者會詳細交代。這名左手將上月WTT澳門冠軍賽16強不敵奧運冠軍陳夢，此役亦成為其告別戰。

石川佳純又提到自己7歲已學習乒乓球，感激生涯之中所有支持自己的親友及對手。她在2009年打入世界賽8強而嶄露頭角，被視為退役名將福原愛的接班人，生涯高峰分別是2014年世巡總決賽女單奪金，以及2017年伙吉村真晴成為混雙世界冠軍，過去3屆奧運亦助日本隊取得女團獎牌。面對未來，石川表示不會忘記從乒乓球學習得到的人生體會。

另外，WTT曼谷球星挑戰賽昨上演決賽，中國隊的林高遠在男單以局數4：3險勝韓國的張禹珍，打破個人4年國際賽錦標荒。女單同樣演中韓對決，陳幸同以局數4：1擊敗18歲小將金娜英。

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