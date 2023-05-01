英超︱36歲占美華迪勢當護級奇兵　率李斯特城主場攻愛華頓 (23:07)

李斯特城vs.愛華頓 now621台 周二凌晨03：00直播

李斯特城與愛華頓目前同是33戰分別得29分和28分，分別落後多踢1場的尾四諾定咸森林及尾五列斯聯2分和1分，故此對「狐狸」和「拖肥」來說可謂一分都不能少。由於伊恩拿祖上仗逼和列斯聯時受傷，明晨之戰肯定無法上陣，故此該仗後備上陣扳平的占美華迪勢會以正選姿態出現，配合中場占士麥迪臣及翼鋒哈維班尼斯進攻。華迪今季英超已入兩球，並在聯賽盃有3個「士哥」。

華迪在上月初被革職的羅渣士領軍下不太受重用，據報是由於後者好用控球打法，由後場開始組織攻勢，與華迪的速度型的走位打法格格不入，但在看守領隊甸恩史密夫走馬上任後，李城踢法上趨向簡單直接，令今季最高短跑時速仍有33.6公里的華迪派上用場。事實上，華迪上季最高短跑時速為35.6公里，並有15個英超入球。惟壞消息是今季聯賽入9球和交出7次助攻的麥迪臣，據報即使球隊最終護級成功，今夏也會也很有機會被曼聯、紐卡素或熱刺收購。

愛華頓方面，此仗將有因腿筋受傷避戰3場的右閘史密斯高文復出，領隊戴治盼望這名34歲老將可為球隊後防帶來穩定，協助一洗過去6仗不勝的頹風。

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