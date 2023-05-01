足總盃︱傑志加時反勝東方　本季交鋒6戰不敗　下周六撼流浪爭冠 (19:18)

「藍鳥」是役有本季已領4面黃牌的主將明加索夫避戰，以免因累滿黃牌錯過下周日對理文的港超爭標戰；因紀律問題被內部停賽的41歲黑山籍射手丹恩奴域，此戰仍未獲「解凍」，連續4仗缺陣。

連同本年1月高級組銀牌決賽戰至互射12碼，傑志賽前五鬥東方以4勝1和佔優，惟開賽14分鐘因門將保羅撲跌敵軍前鋒巴杜姆被罰12碼，後者親自操刀中鵠先拔頭籌。此戰擔任中鋒的傑志小將潘沛軒及後獲得兩個黃金機會，先在禁區內混戰近門「撻Q」，及後在左路燙射則高出，未能在完半場前追成平手。

換邊後，急需反撲的傑志先後換入艾力士及韓國前國腳金信煜兩名高大中鋒，採取更為直接的踢法下，終在67分鐘換來扳平的入球；由艾力士接應羅拔圖的右路傳中，力壓東方的吉爾吉斯國腳中堅高素巴耶夫頂入，取得本季第2個入球，並將賽事帶入加時。

加時戰至116分鐘，傑志有艾力士被對方後備入替的國援朱康銘踢跌博得12碼，米基爾主射破網反超。東方及後亦有高素巴耶夫疑在禁區內被侵犯，但球證陸建燊未有理會。而高素巴耶夫完場前於禁區外抽射僅高出，錯失追和最後機會。傑志最終保持本季對東方不敗的佳績，近5屆足總盃第4次晉級決賽。

傑志本仗收起明加索夫，惹來為下周日聯賽大戰理文留力的猜測。主教練朱志光指出，此乃權衡賽事後的決定，不能讓該土庫曼國腳冒停賽的風險，「看看哪樣輕和重，食雞定食雞精先」。對於此戰贏得驚險，他說球隊雖先落後，但東方把防線縮後，有利艾力士及金信煜以身高優勢威脅對手，「若東方繼續搶攻，便無法換這兩人出去，因他們防守意識較薄弱；不過賽前已預計若先落後，對手很大機會縮後來踢，那便放兩枝『拐杖』進去扶穩」。

東方繼高級組銀牌後，再次在淘汰賽憾負傑志。隊長梁振邦認為，球隊此役出現一、兩個犯錯，足以讓對手有機可乘；並稱兩軍的板凳深度不同，形成實力差距，「下半場對方換入的是具經驗的球員，我們換入的只是年輕球員，在關鍵時刻出現強烈反差」。這名36歲中場又透露來季有意繼續征戰，但一切需視乎球會安排。

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