英超︱祖達絕殺利物浦升第5　高普忘形慶祝拉傷腿筋　卡尼嘆熱刺輸在慢熱 (18:33)

利物浦的居迪斯鍾斯、路爾斯戴亞斯及穆罕默德沙拿，先後於3、5和15分鐘建功，熱刺則由哈利卡尼、孫興慜及李察利臣分別在40、77和補時兩分鐘破門扳平，卻在99秒後被迪亞高祖達絕殺，令「紅軍」取得四連捷，並令熱刺的看守領隊賴恩美臣，未能重複上場英超落後兩球下，逼和曼聯2：2的好戲，賽後34戰得54分名列第6，與第7位阿士東維拉同分。

卡尼賽後慨歎熱刺已不止一次開局慢熱，導致先落後而陷入困境。美臣亦指出：「我必須向麾下鄭重提及，如果球隊開賽後張力不足，便會招致失球。」高普則承認祖達的入球令他興奮慶祝期間受傷，「我不清楚觸傷腿筋抑或是內收肌，總之我被懲罰了，那是公平的，幸好傷勢並不嚴重」。他或會被秋後算帳，事關他指此役執法球證保羅泰亞尼針對他和利物浦，但領黃的高普拒絕說出他與球證的對話內容。他又特別提及利物浦上季英超作客打和熱刺2：2中，泰亞尼拒絕向卡尼拔紅，卻將紅軍左閘安德魯羅拔臣趕出場，「這並非首次發生，而是很多次了」。

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