田徑︱李紫桃奪港隊亞少賽首金　刷新塵封17年女子200米U20紀錄 (16:00)

李紫桃年初在學界賽事曾在200米跑出24.31秒，快於梁巧詩於2006年5月創下的前U20紀錄時間，但當時因超風速而未能計算紀錄。她今次在烏茲別克舉行的亞少賽，日前先於100米跑摘銀兼獲得U20紀錄，在200米初賽則以24.74秒第3名晉級，但在決賽跑出24.27秒，以0.11秒擊敗印度隊選手奪金。另一港將邱蒨庭則以24.87秒得第5。

至於由4名跑手合作完成100米、200米、300米及400米的異程接力賽，李紫桃伙黃韻之、鄒子蕎及徐穎恩在女子組以2分12.76秒摘銅，並打破此項的U18香港紀錄，令港隊今屆取得1金2銀5銅，較去年10月上屆賽事的1金1銀6銅再有突破。

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