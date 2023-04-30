意甲︱拿玻里「臨門撻Q」末段遭逼和　無緣提早6輪封王 (23:19)

拿玻里今晚（30日）未能睽違33年再次在意甲封王，這支聯賽榜首球隊在馬拉當拿球場被仍需護級搶分的客軍沙蘭力坦拿末段逼和1：1，賽後32戰得79分，以18分拋離同日作客以1：3反負國際米蘭的二哥拉素，加上祖雲達斯若明晨作客博洛尼亞凱旋後升上次席，更會落後拿玻里17分，所以後者在仍有6輪比賽下，未能篤定提早奪得隊史第3座意甲錦標。
拿玻里踏入4月表現不穩，歐聯8強兩戰和負各一後被AC米蘭淘汰外，賽前4場意甲也只得2勝1和1負，教練史巴列堤此役以域陀奧森漢掛帥，配以雙翼夏榮羅辛奴及基華拉斯基利亞強攻。拿玻里開賽後控制戰局，其中左路的基華拉斯基利亞尤其活躍，屢次在沙軍右後防製造騷擾。總計拿玻里上半場9射3中，當中奧森漢於7和23分鐘攻門雖中框卻未竟全力，隊友中場森保安古沙則在42分鐘遠程炮卻過不了沙蘭力坦拿的37歲門將奧祖亞的十指關。下半場接戰，拿玻里攻擊手拉斯柏度尼於60分鐘入替僅兩分鐘，便為中場馬泰斯奧利華拉穿針引線，卻被沙鋒鋒將保拿爾迪亞在84分鐘的入球，破壞了繼1987和1990年後，隊史第3次揚威意甲的慶祝派對。
拉素作客國際米蘭藉前鋒菲臘安達臣在30分鐘先拔頭籌領前上半場。國米下半場先後調入杜費斯、拿達路馬天尼斯及查漢奴古加強攻力，而在拉素在68分鐘以柏度洛迪古斯入替恩莫比尼後兵敗如山倒，國米箭頭盧卡古先後於78和83分鐘助攻馬天尼斯及魯賓高辛斯，馬天尼斯其後在90分鐘埋齋，令拉素以1：3敗走，取得近9場聯賽首敗，賽後32戰續得61分，領前同得57分、依次排第4至6的國際米蘭、AC米蘭及羅馬4分。阿特蘭大憑沙柏哥斯達先在34分鐘建功，後於88分鐘助攻杜雲沙柏達，作客以2：1挫拖連奴，賽後以55分排第7。
羅馬昨晨迎戰AC米蘭的戲肉在補時階段。羅馬前鋒譚美阿巴謙於補時3分鐘獲薛基施歷助攻打破僵局，主隊球迷滿以為可全取3分之際，米蘭的拉菲爾利亞奧3分鐘後傳中予沙利麥卡斯射成1：1完場。「首都狼」主帥摩連奴賽後為前鋒比洛迪半場因傷被下火線，以及隊內「十字軍」人數增加而憂慮，他說：「我為未能拿下3分而感到遺憾，但我也對麾下的表現感自豪。羅馬並非富有球會，人腳並不充裕。每當損兵折將都會成為大問題。」
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