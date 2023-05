網球︱16歲俄新星16連勝闖馬德里賽16強　破嘉奧芙紀錄 (18:20)

米拉安祖娃今年在兩項ITF比賽均奪標而回,唯一敗仗來自澳洲公開賽青年組決賽。在馬德里賽獲發外卡的她,首兩圈先後擊敗前美國公開賽亞軍莉拉費南迪絲及世界排名第14的巴西好手瑪爾雅。到昨日面對世界第19、波蘭籍的法國公開賽4強分子蓮妮蒂,小妮子亦保持底線抽擊穩定性,連贏兩盤6:3。她今日轉戰女雙,與年長兩年的姊姊艾莉嘉安祖娃(Erika Andreeva)次圈對賽事6號種子。

男單方面,上屆冠軍卡路士艾卡拉斯、丹尼麥維迪夫及特薛斯柏斯等分途過關,但後者需戰至最後決勝局才險勝堤安姆。擊敗加拿大球手沙普華路夫、同樣打入男單32強的張之臻,則創下中國男子球手此級別賽事紀錄。

MIRRA'S SWEET SIXTEEN 🥳



On her 16th birthday, Mirra Andreeva defeats Linette to claim a 16th consecutive victory and reach the Madrid last 16!#MMOPEN pic.twitter.com/qYy9RYzsfJ— wta (@WTA) April 29, 2023