香港田徑錦標賽︱高澔塱跳出8.01米封王　港歷來「破8」第2人 (19:49)

這場男子跳遠高手雲集，除了負笈法國的陳銘泰特意返港，其同門師弟高澔塱和馬嘉豪，學界新星林銘夫和澳洲隊的Jalen Rucker亦有參賽。高澔塱在全場鼓掌帶動節奏下，第2跳跳出7.94米，打破自己的PB（7.87米），他在第5跳再創佳績，一舉躍出8.01米，力壓澳洲選手和林銘夫封王。

高澔塱成為繼陳銘泰後，第2名跳過8米大關的港將，他得悉成績後激動揮拳，賽後即時衝上看台，與家人分享喜悅。他坦言8米對於跳遠選手而言是個標準，「外國常說8 meters club，能夠越過這個數字，我可以告訴大家，我是個跳遠運動員」。

他透露去年在葡萄牙集訓時，曾在歐洲賽以些微之差踩界跳到8.28前米，令他堅信自己有能力做到這成績，而這更成為他的推動力，「我在床頭、書枱、房門貼滿那一跳的影片截圖，當自己喊累喊辛苦時，提醒自己要更努力，爭少少就可能跳到8米」。

香港紀錄是陳銘泰造出的8.12米，高澔塱直言會朝這目標努力之餘，並把目光放得更遠，「8米是我的強心針，但我好努力都得8.01米，我要更努力先有機會到8.12米，甚至嘗試8.3米，爭取直達奧運標」。高澔塱續指，家人是他的最強後盾，又感激他們的無條件支持，讓他可盡力追夢。

港隊將排出本地排名頭二的選手出戰亞洲賽和杭州亞運，高澔塱憑今日一跳排名升上第1，陳銘泰和林銘夫則緊隨其後。不過，高澔塱直言未敢鬆懈，「大家實力好近，我一定要做得更好，才值得這個位置去亞洲賽」。

至於陳銘泰4跳失敗，僅靠第3跳的7.79米得「梗頸四」，他樂見港隊良性競爭，推動彼此進步。

女子跳遠方面，俞雅欣跳出6.24米得亞軍，以0.11米之差不敵澳洲選手Annie McGuire。

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