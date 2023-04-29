香港田徑錦標賽︱港「欄后」呂麗瑤兩破PB奪冠　跨過陰霾突破自我感觸落淚 (20:37)

呂麗瑤在初賽先跑出13.29秒，將自己原在2019年4月造出的PB推快0.03秒，她在衝線一刻難掩激動，淚灑賽場。她短休約2.5小時再戰決賽，終以13.27秒率先衝線，力壓盛楚殷贏得冠軍。

對於連續兩槍刷新PB，呂麗瑤直言：「能夠做多次（跑13.2秒），證明這是我的實力，並非撞彩」。她坦承運動生涯初段比較順逐，幾乎每年都能刷新PB，惟疫情的3年來陷入樽頸位，令她飽受掙扎，故初賽衝線後百感交集，「疫情幾年間，我的成績不是特別出色，對自己都有一點懷疑，都幾難捱。我之前每年都有進步，原先覺得好似理所當然，但事實不是這樣」。

要走出低谷，呂麗瑤強調只有堅持，並稱為有好成績作出諸多犧牲，要自律、死都不放棄，現有成績一切都值得。她更感慨道：「原來0.0幾秒的進步，要用這麼多年時間去追，真的有點累」。

師承鄧漢昇的呂麗瑤，樂見小師妹白凱文在亞少田徑賽的女子100米欄破U18港績摘銀，認為這對跨欄界是好事。至於其師弟王珞僖在男子110米欄決賽，則在超風速（+2.9）下以13.67秒封王，他直言放眼香港紀錄（13.74秒），盼下月台北田徑賽和7月底展開的世大運可以達成目標。

女子跳高方面，張靜嵐跳出PB 1.78米奪冠，鍾慧欣和黃沅嵐分列亞、季軍。

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