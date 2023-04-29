足總盃︱流浪反勝南區　相隔20年再闖決賽　會長莫耀強戲稱願賣樓參加亞洲賽 (18:22)

流浪與南區11日內第3次對決，此前雙方各勝一場，南區先在菁英盃4強憑互射12碼勝出，流派則在上周港超小勝一球。流浪今季定下80萬元獎金爭足總盃，今仗甫開賽已顯爭勝決心，在上半場形勢佔優不乏攻勢，先有中堅基藍馬門前射高兼越位在先，前鋒祖連奴在20分鐘攻門僅被南區守將川瀨浩太護空門救出，半場互無紀錄。

流浪雖是攻勢較多一方，但55分鐘反被南區前鋒史提芬彭利拿直入罰球打開紀錄。12分鐘後流浪憑「帶刀侍衛」金旻奎妙射扳平，這名韓籍守將本月5場入4球入球停不了，包括連續兩仗對南區入波。82分鐘出現關鍵一幕，川瀨浩太在12分鐘內犯規兩黃一紅被逐，踢少一人的南區於87分鐘隨即因後衛杜馬思在禁區內踢跌祖連奴輸12碼，最終這名快將入籍的巴西籍翼鋒親自操刀破網，協助流浪絕殺險勝2：1，繼2003年再次晉身足總盃決賽，將對下周一另一場4強東方對傑志之勝方，流浪若勝出足總盃，將可取得下季亞冠外圍賽參賽資格。流浪上次打入足總盃決賽稱澎馬流浪，當年戰至加時1：2反負晨曦。

流浪會長莫耀強賽後透露，除了80萬爭冠獎金，眼見球隊今季表現和成績都已超出預期，會考慮獎金「加碼」，「我們班費好少，發夢都諗唔到會有咁好成績，人心肉做，若贏冠軍都要識做」。他認為以球隊今季實力，決賽對傑志仰或東方都會是「五五波」，「我們今季都贏過傑志兩場（菁英盃），驚佢咩呢？我相信傑志或東方都唔敢講一定贏梗流浪」。問到想不想流浪下季參加亞洲賽，莫生戲稱：「想㗎，如果贏到（參賽資格）我們一定去，我賣埋層樓都走去踢！我已退休可放埋退休金落去。今年投資多點，下年先再減點」。他稱希望保留班底下季續戰，但承認或未能留住今仗入球功臣祖連奴，「他已有球會招手，也向我說了會去那隊」。

流浪老大哥盧均宜稱，球員今仗鬥志佳，期望莫生加獎金，「大家都很團結，好有鬥志去贏，希望憑氣勢可以贏個冠軍返來。足總盃對我們來說是很重要的獎項，一定要把握到」。他提及日援神田夢實及外援伊巴謙季中加盟後，在前場作用幫助很大，「以往大家都認為流浪是中下游球隊，今季證明我們是有能力，聯賽已在3、4名，再打入盃賽決賽，相信大家努力無白費」。

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