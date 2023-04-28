田徑︱港隊亞少賽次日摘2銀3銅　白凱文李紫桃締青年紀錄 (22:38)

白凱文年初在學界賽跑出13.76秒，取代盛楚殷成為U18紀錄保持者，她昨於初賽以13.72秒晉級，在決賽再以13.60秒衝線，但不敵以13.20秒奪金的中國隊選手，另一港將庾沛怡則以14.49秒排第3。

至於李紫桃在女子100米跑初賽及準決賽分別以12.35及12.22秒過關，決賽則跑出11.84秒，僅次巴林隊及印度隊運動員。而在女子400米跑，徐穎恩雖較初賽創下的55.68秒新U20紀錄慢，但55.82秒仍足以讓她取得季軍。

亞少賽會在後日煞科，而明日則會上演200米跑等項目。至於香港田徑錦標賽亦會明起一連兩日在灣仔運動場舉行。

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