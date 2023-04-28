英超︱接掌熱刺首戰逼和曼聯　美臣滿意麾下拼勁　坦夏格嘆魔兵欠集中 (17:38)

賽前分列英超第4、5位的曼聯及熱刺今晨（28日）交鋒，「紅魔」雖在領先兩球下被逼和，但賽後仍以6分領先對方兼踢少兩場。賽後主帥坦夏格認為麾下是役準備不足及欠缺集中，而剛接任暫代領隊的熱刺教頭賴恩美臣則稱讚球員在經歷大敗後迅速振作。至於上輪大炒熱刺的紐卡素，今晨作客以4：1輕取愛華頓續守季席。
曼聯今仗上半場佔據上風，先於7分鐘由查頓辛祖接應拉舒福特的傳送，在左路殺入禁區射入先開紀錄；44分鐘，紅魔再藉反擊由拉舒福特接應般奴費南迪斯的長傳後輕鬆射成2：0。不過，熱刺在換邊後表現反彈，由右閘柏度樸路在56分鐘妙射破網扳回一城，加上1分鐘後般費射中楣未能為曼聯拉開比數下，熱刺終在79分鐘靠韓國國腳孫興慜接應好拍騮哈利卡尼的傳中後近門射入扳平，結果兩軍各二言和齊告失分。賽後曼聯31戰得60分續排第4，領先踢多兩場的熱刺6分。
對於紅魔上、下半場表現出現明顯反差，坦夏格直言：「我明白球員不是機械人，在足總盃4強戰畢120分鐘確是不易，但相隔4天理應有足夠的恢復，作為曼聯球員本來就應預期有這樣的賽程。我認為更大原因是球員是役準備不足及欠缺集中，有時你會覺得90%努力已足夠，這便會受到教訓。」
至於日前取代史迪連尼成為熱刺暫代領隊的賴恩美臣，則滿意麾下的發揮及拼勁，「不論賽果是勝和負，最重要是球員們團結一致。我有一支願意戰鬥的球隊，並展示出鬥心及團結，這一點很重要」。
另外，紐卡素同日憑射手哥林威爾遜梅開二度，加上中場祖連頓及翼鋒積及梅菲各建一功，作客以4：1大勝有前鋒杜韋麥尼爾以角球直射入網「破蛋」的愛華頓，賽後32戰得62分續排第3位，拉開失分的曼聯兩分但多踢1場；大敗的「拖肥」則33戰得28分跌至尾二，護級形勢續水深火熱。
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