F1︱陸奇尼傳投平治代咸美頓　試圖澄清卻愈描愈黑 (18:18)

多次披露法拉利內幕新聞的意籍記者Leo Turrini，日前指陸奇尼不滿戰車引擎電池等部件季初故障頻繁，接洽平治已是公開的秘密，加上《米蘭體育報》報道，這名摩納哥籍車手與「躍馬」明年屆滿的合約，有針對戰績不達標，提前一年解約的條款，而咸美頓同樣今年約滿，兩者轉隊變得可行。陸奇尼昨日的回應「畫蛇添足」，更令傳聞升溫：「沒有（與平治接觸），現在還未有。我對法拉利的計劃仍充滿信心，先專注於此。」咸美頓就稱傳聞不影響自己的未來，仍然熱愛平治。

另一方面，艾法托利車隊公布67歲領隊杜斯特（Franz Tost）季尾離任，法拉利體育總監Laurent Mekies明年將過檔領軍。

另外，世界電單車錦標賽（MotoGP）本周上演西班牙站，37歲的三屆總亞軍柏度沙相隔年半復出，以外卡身分駕駛KTM戰車主場出賽。因傷缺陣兩場的巴斯坦連尼亦會是役回歸Ducati。

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