英超︱般費隨曼聯南征熱刺　坦夏格：敵軍或因上仗慘敗變瘋狂 (23:12)

熱刺vs.曼聯 now611/621台 周五凌晨03：15直播

曼聯此役賽前在英超連贏3場，目前30戰得59分穩列第4，相反上場英超以1：6大敗在紐卡素腳下的熱刺，近5仗僅1勝下已跌落第7，落後「紅魔」6分和多賽兩場，莫說參戰下季歐聯，出席來季歐戰也成疑問，但坦夏格不敢怠慢地說：「大敗一場或令熱刺瘋狂，成為他們爭取成績反彈的動力。可是一切都要視乎曼聯自己。我認為對勝利的渴望，沒有對手能及得上我們。」

曼聯球星般奴費南迪斯上仗英足盃淘汰白禮頓時足踝受傷，坦夏格該仗賽後證實對方作客熱刺時上陣成疑，但「般費」今日卻隨球隊南下倫敦，或可候命。至於日前第二度擔任熱刺看守領隊的賴恩美臣則在二次「地標」前說：「球隊絕對需要一次勝果，我信任這支團隊。我們仍有6場聯賽，我深信球壇的事情可以轉變得很快。」

相關報道：熱刺迎曼聯 代帥美臣無懼考驗

其他報道：羽毛球｜兩港將亞洲賽男單命運迥異 李卓耀挫石宇奇晉8強 伍家朗反負常山幹太出局

其他報道：賽車｜GT歐洲耐力賽意大利首站奪亞 許建德感自豪 冀法國站再接再厲

其他報道：單車︱港隊下月底主場出擊國際場地盃備戰亞運 李慧詩未列參賽名單