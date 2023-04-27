單車︱港隊下月底主場出擊國際場地盃備戰亞運　李慧詩未列參賽名單 (17:38)

由於亞洲賽臨近，部分亞洲國家都派主力參加香港的比賽，其中馬來西亞隊將由東京奧運男子凱林賽銀牌得主阿旺領銜，韓國、泰國、印尼、烏茲別克等亦派出國家隊，但內地由於同期舉辦全國錦標賽，故中國未有國家隊或省市隊伍參賽。至於港隊就會派出超過20人大軍迎戰，不乏首戰國際賽的青年軍，但李慧詩不在名單中，沈金康今日也未能回答對方會否出戰亞運，但說：「亞運會我們還有其他運動員在準備，大家都很努力。」

港隊主力在主場出賽的前後兩個星期，分別會出戰全國場地聯賽洛陽站及全國場地錦標賽，後者會在杭州亞運同一場地舉行，連同6月中在馬來西亞上演的亞洲錦標賽，將5星期內出戰4項比賽。沈金康指香港的比賽可檢視各支亞洲車隊最新實力，也非常重要：「如果5月看到大問題，還有時間去（為亞運）修改。」沈教練續指港隊在亞運要兼顧場地及公路賽，不敢分散精力在巴黎奧運積分較多的國際單車聯盟（UCI）場地國家盃上，因此亞錦賽的分數非常重要，而亞運後會專注在爭取巴奧資格。

另外，香港單車總會主席梁鴻德表示，香港正向UCI申辦來季國家盃分站，希望會成為9個主辦城市之一，倘落實的話預計在明年3至5月舉行，指冠軍級車手會視乎自己的奧運積分調整賽程，「所以（排期）愈早的分站受歡迎程度愈高，我們都向這個方向努力中」。