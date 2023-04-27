英超︱曼城天王山之戰大勝阿仙奴 迪布尼夏蘭特傳射居功 踢少兩場落後2分 (05:12)

曼城正選與上仗足總盃4強大勝錫菲聯有5個變動，包括該仗連中三元的馬列斯被貝拿度施華取代位置。連續3場失分的阿仙奴則有中場格列沙加傷癒復出。

曼城近7次對阿仙奴全勝，今仗早於7分鐘已打開紀錄，夏蘭特在中圈力壓阿仙奴中堅洛賀丁後控定長傳，然後立即妙傳予迪布尼突破快放，這名比利時國腳中場於禁區頂施冷箭柱邊入網，火速領先1：0。上半場形勢藍月一面倒佔優，夏蘭特至少有3次射門，當中兩次被門將蘭斯達爾救出，但在半場補時1分鐘仍拉開比數，迪布尼開出罰球斬入禁區，後衛史東斯在遠柱飛頂入網，起初旁證判越位，後經視像裁判（VAR）拉線檢查後改判入球有效，令曼城在上半場領先2：0；作客的兵工廠於半場只有2次攻門且未有中龍。

阿仙奴於下半場初段才由格列沙加取得今場第一次攻門中龍，但在54分鐘再失一球，隊長馬田奧迪加特後場回傳被截，夏蘭特再次傳予拍檔迪布尼，後者冷靜右腳射地波熨遠柱收死蘭斯達爾，個人梅開二度兼今季累積第16次英超助攻，在這場榜首大戰盡顯功架。曼城領先3球後賽事大勢已去，兩隊之後陸續換走多名主力，兵工廠於86分鐘由洛賀丁在禁區接應後備入替的李安度杜沙特傳中後撞射追回一球，惟今仗連番錯失機會夏蘭特於補時5分鐘終於破網，以1入球2助攻，協助曼城最終在主場以4：1大勝阿仙奴，賽後31戰73分，追至33戰75分的阿仙奴只差2分，且踢少兩場。兵工廠在本月近4場聯賽不勝，18日內3和1負失9分，爭標主導權拱手相讓予曼城。

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