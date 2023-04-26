英超︱阿仙奴征曼城演冠軍前哨戰　阿迪達促麾下無懼奮戰　認忌夏蘭特破關能力 (20:39)

曼城vs.阿仙奴 now611/621台 周四凌晨03：00直播

阿仙奴過去3場英超自爆連續和波痛失6分，目前32戰得75分，雖多曼城5分卻多賽兩場，爭標主導權變得被動，阿迪達回應「廠兵」爭標心態不足的提問道：「不。這是要不得的。如果球員這樣，我定會說：『我一定會殺死他們。』前面是一次美麗經歷，它就是己隊的一場必勝之戰。」

惟阿迪達指出，即使今次從曼城凱旋，但前面尚有5場硬仗，故此他否認此仗是決定冠軍的關鍵比賽。他又忌憚今季各項賽事上陣42次入48球的敵鋒艾寧夏蘭特，「當你看着數據，便會知道無人能與他相比，即使有他在陣，曼城也會有不同的爭勝板斧」。

曼城主帥哥迪奧拿認為此仗兩軍將會爭持激烈，將不會有球隊能取得65%至70%的控球率，並自認有點緊張，卻認為是好事，「緊張、焦慮和恐懼都是生活的一部分，那是正常的，若無這種感覺才是問題」。曼城目前有機會成為英超、英格蘭足總盃及歐聯「三冠王」。此外，曼城與曼聯將於6月3日上演英足盃決賽，賽會以警方為安全為由，將開賽時間提早至當地下午3時。

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