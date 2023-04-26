港會七人賽︱相隔4年下月復辦　抽籤嘉賓費迪南撐曼城英超奪標 (17:55)

港會七人賽過去曾有英國轉會費紀錄保持者基亞利殊等人獻技，但賽事之前三年因疫情停辦。主賽事16隊會先分4組舉行單循環比賽，力爭三連霸的紐卡素會分組賽先對李斯特城及兩支本地球隊，港超勁旅傑志抽中與富咸、澳門的鄒北記及新加坡足球會同組，而港足則會與白禮頓、狼隊及新加坡板球會爭出線，每組前兩隊晉級參與銀杯8強，8強負方將會爭奪銀盾，而分組排名較低兩隊將會出戰銀碟賽。

足總行政總裁譚秋朗指港隊會由技術總監安頓選人，料以亞運隊球員為主，「這是好好的機會給他們參加高強度比賽」。賽事另設10隊角逐的元老組，名單約在賽前一星期落實。

至於現職英冠昆士柏流浪（QPR）足球總監的費迪南，期望到比賽日能再抽空訪港，一睹各球會新星表現，亦提到自己在1996年代表英格蘭隊對港聯的比賽一箭定江山，「當年我是來表現個人才能，現在卻是來尋找人才」。56歲的費迪南球員時代司職前鋒，生涯高峰在QPR與紐卡素度過，他指歐洲球壇近年中鋒短缺，「因為美斯，現在人人都想成為10號仔，希望（曼城前鋒）艾寧夏蘭特和（熱刺前鋒）哈利卡尼的入球高效，可啟發下一代的中鋒球員」。他續指曼城只會愈來愈進步，夏蘭特除非離隊，要打破前隊友舒利亞保持的英超入球紀錄亦指日可待。

曼城明晨將在英超榜首戰迎戰阿仙奴，費迪南直言這仗對冠軍誰屬相當關鍵，「由於自己來自北倫敦的另一邊（熱刺），故只能支持曼城」。費迪南稱阿仙奴近期接連失分，也令他想起效力紐卡素時曾於1995年季中領先12分，但最終被曼聯後上封王的往事。

至於對「喜鵲」易主不足一年半，即由護級分子變成現時排第3的新豪門，費迪南也覺喜出望外，特別是日前大勝同級對手熱刺一仗，「非常夢幻，我記得是來港前在機場看了幾分鐘，與之前敗予阿士東維拉有非常大對比。現在無人想作客聖占士公園，都要多得（主帥）艾迪賀維。管理層看到他不只會取得好成績，也善於培育球員，可看到別隊棄將來到紐卡素重生」。

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