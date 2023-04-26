NBA｜金塊季後賽次圈大戰太陽　魔術狀元膺最佳新秀 (16:47)

木狼是役雖在首節一度拉開15分，但及後金塊很快追回分數並形成拉鋸，攻入全場最高35分的金塊後衛查美梅利雖在末段扭傷退下火線，但這支西岸一哥靠另一主將約基治在最後兩分鐘攻入多個關鍵入球，個人亦連續兩仗貢獻「三雙」表現，領銜在主場以112︰109險勝木狼，場數贏4︰1晉次圈。

至於太陽則在「四巨頭」合轟114分，包括戴雲布克卡獨取47分兼拿下8個籃板及10次助攻，終在主場以136︰130擊敗續以殘陣應戰的洛杉磯快艇，場數同樣贏4︰1晉級，將在次圈與金塊相遇。

東岸方面，阿特蘭大鷹隊在背水一戰下作客以119︰117險勝波士頓塞爾特人，場數追成2︰3，下仗將返主場力爭將系列賽逼入「搶七戰」。

另外，今季選秀狀元的魔術前鋒班基路，今以大熱姿態獲選為年度最佳新秀。這名20歲新星今季場均貢獻20分、6.9個籃板及3.7次助攻，惟球隊並未躋身季後賽。

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