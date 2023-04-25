體育︱港乙丙球賽與飛盤總會「撞場」　足總承認後續聯絡溝通不足 (19:01)

原定剛於周日下午在跑馬地遊樂場舉行兩場業餘聯賽，包括丙組福建對荃灣，以及乙組三昇對車路士足球學校（香港），因當日飛盤總會已在使用場地而需改期舉行。

康文署回覆本報表示，根據康文署的預訂及繳費紀錄，跑馬地遊樂場人造草足球場1號場於本月23日下午1時至6時段，租用團體為中國香港飛盤總會，康文署並沒有將有關時段租予香港足球總會使用，而且已就事件聯絡香港足總釐清有關安排，以及會與足總再次確認該會於跑馬地遊樂場其他已預訂段節。

另外，足總今日宣布，下月7日港超煞科日傑志在旺角大球場對理文的爭標戰，經相關球會同意，由原定下午3時改為同日傍晚6時舉行，地點維持在旺角場。

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