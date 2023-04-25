英超︱熱刺大敗後辭退史迪連尼　擔正領軍僅4場　賴恩美臣再次臨時掌帥 (15:38)

熱刺班主利維發公開信，表示周日對紐卡素的表現是「完全不可接受」，「這是毀滅性的一幕，我們可以看到許多原因導致發生這個情况。董事局、教練和球員都必須承擔責任，而最終責任在我」。利維在信中稱球隊決心團結一致，努力爭取今季最好成績，又感謝史迪連尼在球隊今季艱難時期所作出的貢獻，表示對方連同其教練團隊將一同離開，祝願他們一切順利。

熱刺上月底辭退干地後，由助教史迪連尼任看守領隊，但4場英超1勝1和2負僅取4分，爭前四亮紅燈，最終與這名今季在干地因病抱恙期間多次暫代領軍的意籍助教分道揚鑣。

現年31歲的美臣將第二度臨危受命，這熱刺名宿曾在前季2021年4月球會解僱摩連奴後，暫代督師一個月，成績為7場4勝3負。熱刺現於英超32戰53分排第5，落後第3及4的紐卡素及曼聯6分，對方更分別踢少一場及兩場。

熱刺緊接未來一周兩仗將主場對曼聯及作客利物浦。「紅魔」在周日足總盃4強與白禮頓惡鬥120分鐘後，憑互射12碼晉身決賽，不過中場主力般奴費南迪斯勇戰受傷，其妻在社交網發布相片，看到這名葡萄牙國腳包紮了右腳，身旁更有保護靴及拐杖，預計需休戰數仗，無緣在對熱刺的爭四關鍵戰披甲。

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