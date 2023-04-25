NBA｜占美畢拿轟生涯新高56分　領熱火反勝公鹿叫糊　勒邦占士「雙20」助湖人加時挫灰熊 (17:33)

字母哥在東岸首圈第一節初段因背傷提早離場，缺陣兩仗後終於復出，助公鹿在頭3節領先89：78。不過，灰熊在決勝節絕地反擊，打出一波41：25的攻勢，畢拿更獨取21分，全場28射19中，並於罰球線上18投15中，取得生涯新高的56分，帶領熱火以119：114反勝公鹿。

畢拿今場轟入的56分，締造熱火隊史季後賽的單場得分紀錄，同時為NBA季後賽歷史上單場得分榜上，跟張伯倫和巴克利並列第4，排在他前面的分別為米高佐敦、比羅及米曹。畢拿直言這是團隊努力的成果，又盼跟球隊合力上演「黑八奇蹟」（即第8種子贏第1種子），再拿一勝晉級東岸次圈，「球隊上下都有信心，不管任何情况下，只要夠團結，就可以跟任何對手競爭」。

NBA歷史上也只發生過5次「黑八奇蹟」，分別是1994年丹佛金塊、1999年紐約人、2007年金州勇士、2011年灰熊以及2012年的費城76人。熱火第5戰將於周四早上作客公鹿，爭取成為聯盟史上首支8號種子球隊令分岸一哥在只得一勝下出局。

西岸方面，湖人在首圈第4戰與灰熊鬥得激烈，憑勒邦占士在第4節最後0.8秒上籃扳平104：104，將賽事拖至加時，他最終交出22分20籃板，領軍以117：111勝出，場數領先3：1「叫糊」。

占士以38歲115日之高齡，超越張伯倫成聯盟史上最年長得「雙20」的球員，他在賽後表示只想減輕隊友的壓力，「一場比賽不能定義整個系列賽，我們必須變得更好，己隊有很多年輕球員，希望他們在場上可自由發揮」。

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