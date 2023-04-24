英超︱熱刺慘敗史迪連尼自責　歸咎用4後衛　洛里斯傳因傷無緣鬥曼聯　 (20:45)

對於熱刺取得今季英超最大敗仗，史迪連尼說：「我為看到這樣的表現而語塞。首25分鐘的表現或是我平生從未見過的。我此役改變了陣式，原意是希望它能為球隊帶來力量，卻最終是一個錯誤決定，起用4名守將是犯錯了，這是我的責任。」據報他的帥位已勢危，並傳言熱刺球員屬意由擔任助教的賴恩美臣取而代之，而新帥熱門人選是西班牙隊前教練安歷基、般尼領隊高柏尼及李斯特城前帥羅渣士等。

史迪連尼又指上半場失5球的洛里斯，因傷在下半場被調離場，而這名法國隊前國腳亦說：「那是臀部一帶的肌肉受傷，每當我長傳時便感到不妥。我需要做掃瞄才能了解傷勢。」據報他將有機會無緣下場對曼聯的英超比賽。他續說：「這賽果令人非常尷尬。我們應向熱刺球迷道歉。球隊這仗任何地方都比不上紐卡素，總是遲來一步。雖然下半場已是另一故事，但這真的已造成傷害。這不單是由於戰術問題，而且是戰意。」

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