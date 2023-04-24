意甲︱拿玻里施絕殺　最快下周日封王　祖雲達斯三連敗爭前四亮紅燈 (19:56)

拉斯柏度尼今晨（24日）在意甲補時絕殺，令一哥拿玻里作客以1：0力挫祖雲達斯，賽後31戰得78分，拋離次席拉素17分。拿玻里若在周六主場勝沙蘭力坦拿，而拉素下周日作客國際米蘭不勝，便可提早7輪，相隔33年首次封王。以千計的拿玻里球迷賽後湧到街上慶祝，但教練史巴列堤提醒宜保持冷靜，稱「球隊仍有一小段的冠軍之路要走」。
兩軍此仗互有攻守，祖雲達斯甚至在末段有機會領前，其中翼鋒迪馬利亞及前鋒杜辛華荷域曾建功，卻被視像裁判（VAR）介入後，以進攻過程中祖雲鋒將米利克犯規及皮球出界在先為由推翻。
補時兩分鐘，拉斯柏度尼接應拿玻里隊友中場艾利夫艾馬斯右路傳中，第一時間射穿祖雲門將施捷斯尼的「大細龍門」全取3分，繼2009/2010年球季後，再次在意甲雙殺「斑馬兵」，並令後者聯賽三連敗，賽後以59分續排第3，分別落後拿玻里及拉素19分和兩分，亦多明晨作客阿特蘭大的「四哥」羅馬及第5位的AC米蘭3分，爭取前四衝線漸現暗湧。米蘭今晨憑拉菲爾利亞奧梅開二度，主場以2：0輕取萊切。
拿玻里大軍賽後離開球場時，前鋒域陀奧森漢及翼鋒基華拉斯基利亞等球員站在隊巴頂部，接受遠道而來的支持者祝賀，而以千計的那不勒斯市球迷則湧到街上慶祝。主帥史巴列堤說：「歐聯8強被米蘭淘汰增加這仗的難度，我認為球員今次的表現已不能再好了。我們現在應保持冷靜，球隊仍有一小段的冠軍之路要走。」拿玻里上次揚威意甲已是1990年，當年領軍人物是已故的阿根廷名將馬拉當拿及巴西隊名宿加拉加。
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