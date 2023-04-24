英足盃︱曼聯互射12碼氣走白禮頓　6月3日決戰曼城　坦夏格誓碎敵軍三冠夢 (18:03)

曼聯上仗在歐霸8強次回合作客吞西維爾3蛋，以總比數負2：5出局，此役有該仗犯錯的後衛哈利馬古尼停賽，改由勞基梳爾伙拍域陀連迪路夫握守中路，與雲比沙加及達洛治一起防範以日本隊翼鋒三笘薰，以及倒戈前鋒韋碧克的白禮頓進犯。總計兩軍全場俱有15次攻門，但曼聯6次中龍較對手多兩次，而上場停賽的中場曼聯中場般奴費南迪斯，則交出全場最多的5次射門，比第2多的敵軍蘇利馬治多1次。兩軍經過120分鐘激戰後忘帶射門鞋，需以互射12碼決勝負。雙方首6輪全中，蘇利馬治在第7輪一飛冲天，接着域陀連迪路夫中鵠，令曼聯以7：6勝出，追平阿仙奴21次躋身決賽的紀錄。

曼聯領隊坦夏格滿意麾下表現道：「我上次看見一支我不認識的曼聯，今次已回復正常。我看見這是一支意志堅定、寸土必爭及敢於拼搏的球隊，而連迪路夫操刀時亦表現異常冷靜。球員今季已證實能克服逆景，能展現球隊的個性。」事實上，曼聯今季除在英超首兩戰連敗外，之後各項賽事雖曾7次落敗，翌仗均能取勝。

曼聯將在6月3日決戰曼城，坦夏格疑已有制勝之策，但他打趣說：「我不會告訴你關於贏波的秘訣。它只會在我的心中。我們定會為錦標全力以赴，繼聯賽盃後再為球迷帶來第2個冠軍。這是一支偉大球隊，擁有挫敗曼城的實力。」曼市雙雄今季英超各勝一仗，而曼城目前有機會成為聯賽、英足盃和歐聯「三冠王」。至於上仗亦犯錯致失球的曼聯門將迪基亞也說：「面對歐洲其中一支實力強橫的曼城，對曼聯而言無疑就是一場硬仗，但我們已展顯了能擊敗他們的能力。曼聯已返回正軌，今季成績較上季已跨前一大步。」

相關報道：英超︱紐卡素開賽21分鐘入5球 6：1大破熱刺 壓同分曼聯升第3

相關報道：英足盃︱近57年首隊零失球闖決賽 哥迪奧拿為曼城三冠夢吹淡風

其他報道：NBA︱勇士1分之微挫帝王扳平場數 居里擺烏龍叫暫停有驚無險