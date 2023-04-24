NBA︱勇士1分之微挫帝王扳平場數　居里擺烏龍叫暫停有驚無險 (17:34)

勇士今仗有前鋒祖利蒙特格連停賽1場後復出，但帝王在是役攻下全場最高38分的球星迪阿朗霍斯領銜下一直拉成均勢。雙方戰至完場前42.4秒，領先5分的勇士有史堤芬居里「擺烏龍」，在球隊已沒有暫停機會下，向球證示意要求暫停，令勇士頓失控球權之餘，居里亦被吹罰技術犯規，及後更被帝王追至125：126，惟在居里力守下，倒戈的帝王射手夏里遜班尼斯最後一擊三分射失，終令勇士在主場以1分險勝，場數追平2：2。

賽後居里直言不知道原來球隊在此前一次挑戰失敗後會失掉暫停機會，令他誤擺烏龍，「當時我才發現後備席的隊友都在揮手說不，可惜已太遲了，幸最終有驚無險」。而勇士主帥卡爾則坦言自己亦在事件上犯錯，並未及時提醒球員，但認為現在已沒時間回顧過去，必須專注在下一仗如何爭勝。

至於西岸一哥丹佛金塊雖有球星約基治獨取43分及11個籃板，但球隊最終作客與明尼蘇達木狼戰至加時下，以108：114告負，場數被追成3：1，後日早上返主場續爭晉級。

東岸方面，2號種子波士頓塞爾特人在兩大球星塔圖及謝倫布朗同樣攻下31分下，領銜作客以129：121擊敗阿特蘭大鷹隊，場數領先3：1「叫糊」；至於紐約人則在主場以102：93挫克里夫蘭騎士，場數同樣領先3：1，有望自2012/13年球季以來，再次突破首圈。

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