英超︱紐卡素開賽21分鐘入5球　6：1大破熱刺　壓同分曼聯升第3 (22:53)

紐卡素甫開賽兩分鐘藉後衛積及梅菲補中拔頭籌；6分鐘，隊友中場祖連頓推過熱刺門將洛里斯射入；9分鐘，積及梅菲遠射得手領前至3：0。熱刺箭頭哈利卡尼及後曾勁射柱邊出界不久，又被敵鋒阿歷山大伊沙克在19和21分鐘連入兩球，助「喜鵲」上半場遙領5：0。熱刺下半場以費沙科士打入替洛里斯把關，卡尼終在49分鐘破蛋，但被紐卡素的哥林威爾遜於69分鐘埋齋，使熱刺以1：6慘負。

另外，利物浦藉前鋒迪亞高祖達在47和55分鐘梅開二度，加上鋒將穆罕默德沙拿於70分鐘奠定勝局，主場以3：2挫在51和67分鐘兩度扳平的諾定咸森林。「紅軍」賽後排第7，落後「四哥」曼聯9分，領隊高普為近4場英超取得勝和各二而高興，又期望這勇態來得並不太遲。森林賽後以32戰得27分跌落尾二，暫多包尾修咸頓3分，少尾三愛華頓及尾四李斯特城1分。「拖肥」末段少踢一人下，作客逼和水晶宮0：0；李城則在主場以2：1反勝狼隊，結束9仗1和8負頹勢。

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