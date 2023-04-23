英足盃︱近57年首隊零失球闖決賽　哥迪奧拿為曼城三冠夢吹淡風 (21:32)

馬列斯於43分鐘操刀12碼中鵠，加上61分鐘及66分再下兩城，該阿爾及利亞翼鋒不單助曼城向錫菲聯派3蛋，也繼2019年後再次殺入英足盃決賽。值得一提的是，今仗表現光芒四射的馬列斯，是英格蘭足總盃自1958年以來首名在4強賽事取得「帽子戲法」的球員，「藍月」此役也創下英足總盃另一防守紀錄：自1965/66年球季後，成為首支能夠以「零失球」強勢躋身決賽的球隊。

馬列斯賽後表示，這場勝仗能一洗球隊過往幾屆英足盃4強出局的烏氣，「能夠個人連中三元固然很好，更重要的是我們已連續幾季在足總盃4強出局，因此我們渴望能在今仗成為贏家」。至於賽後心情大好的曼城主帥哥迪奧拿，則在記者會上調侃馬列斯道：「每當他知道自己不在正選名單時，他就會對我發脾氣。這一次，他是贏家。他證明了只要上陣，就可證明自己是世界級球員，可以帶領球隊在大賽中贏波而回。」

鎖定英足盃決賽席位後，現為足球評述員的曼聯名宿加利尼維利及堅尼等，皆紛紛認為曼城正在複製死敵曼聯1999年的「三冠王」霸業，但哥迪奧拿稱是仍言之尚早，他說：「這應該要等我們成為英超及英足盃盟主，然後來到歐聯決賽前夕，我才能告訴你答案。現階段我們什麼都沒有，所以直指三冠王之說，其實對我們完全沒有意義，因這是一個遙不可及的目標。」哥帥也藉此機會向曼聯「抽水」道：「曼聯球迷其實不用害怕，因為我們是好鄰居嘛。鄰里之間，總是會互相善待的。」

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