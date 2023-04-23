學界︱乒乓小花蘇慧音「餓波」　下月尾復操　偕長跑新星黃卓寧放眼成都世大運 (18:44)

本學年入讀香港科技大學理學士課程的蘇慧音縱沒得獎，也感激科大提名。近年飽受手傷困擾的她透露與醫生商量過後，決定去年12月開始到今年5月休戰並只練體能，盼讓傷患處有多一點休息時間，她將於5月底恢復技術訓練，準備8月的世大運，「我很期待重回戰場，因休戰時即使技癢，都要下決心休息，以免觸及傷患」，她笑言只練體能亦有得着，因當局者迷，旁觀者清，「我現在是餓波的狀態，在旁觀看別人打球，會有些靈感想試」。乒乓港將何鈞傑和空手道港將羅心汶，獲選全年最佳男、女子運動員，但兩人因在海外未能親身領獎；香港理工大學則贏得全年總錦標的男、女子團體冠軍。

中大體育運動科學系四年級生黃卓寧，首次贏得越野賽個人冠軍，她透露前幾屆賽事因社會運動和疫情取消，今年是首次參加越野賽和大專頒禮，她在世大運將出戰女子組半馬，亦放眼杭州亞運的全馬。至於香港浸會大學體育及康樂管理文學士三年級生盛楚殷，同樣首次贏得陸運會個人冠軍，惟這名小「欄后」未達世大運標，故無緣今屆賽事。

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