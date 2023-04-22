港超︱傑志連勝迎煞科決戰理文　晉峰下季續投資　5位數邀樂天女孩盼增球迷 (21:16)

傑志老將射手丹恩奴域續因紀律問題連續3仗缺陣，新加盟的港足中場陳俊樂有入場做座上客。本周賽事延續雨戰，初段先有晉峰快馬羅拔奧度反擊射高，「藍鳥」老將羅拔圖之後有次射門回敬，被晉峰門將林駿杰飛身撲出，傑志在之後的角球攻勢打開紀錄，憑基爾頓半傳半射入網，開賽7分鐘已領先1：0，加上米基爾於34分鐘入楔禁區再下一城，傑志由這對巴西籍中場各建功，在上半場領先2：0。雙方下半場未再增添比數，傑志維持勝2：0完場。韓國前國腳金信煜於85分鐘後備上陣，落場9分鐘雖有多次跳頂及曾博得一次犯規，加盟逾兩個月，連同今仗上陣6場正式賽事仍未開齋，朱志光再稱對方狀態仍未達水平，問到對方若今季未能開齋有否壓力，朱笑稱：「這要問他（金信煜）」。

傑志賽後17戰45分續排榜首，暫以5分領先踢少一場的理文5分。理文明午3時在將軍澳運動場對深水埗若失分，藍鳥將提早一輪封王，不過朱志光拒作假設，「陣中球員都身經百戰，已自覺要準備煞科最後一場」，他亦預定以現有人腳、即沒有丹恩奴域和陳俊樂的情况迎戰煞科，但補充若「樂仔」解決球員註冊問題，將會派他上陣，「他狀態不錯，邊個狀態好就邊個踢先」。理文如最後兩仗全勝將反壓封王。

晉峰總教練何信賢稱讚麾下今仗面對正選有「10名外籍球員」的對手仍沒怯場，「做到職業球員應有操守，沒有因為季尾無甚可爭而完全放棄，下半場不乏攻勢亦沒再失波，我覺得是我們3年港超對傑志以來踢得最好一仗，球員是有進步」。他亦確認晉峰班主下季會繼續投資參加港超，「只是未定組軍方向，我傾向培訓年青球員」。至於季中加盟的港足中場陳肇鈞會否留隊，何sir稱「未傾，但我希望有人高薪挖他走，職業球員應該要這樣」。

晉峰在煞科日於青衣運動場主場對香港U23，邀請台灣人氣啦啦隊「樂天女孩」8名成員訪港入場做表演嘉賓，何sir透露今次活動是經一名舊生主動聯絡轉介而成事，透露戲金約5位數字，他期望藉此帶動球圈更多人關心職業足球，「繼續這樣是難以增加本地球迷，借今次舉動希望吸引其他投資者，發現本地職業足球都有娛樂節目，令贊助商覺得有人關注、贊助是值得，亦希望其他球會老闆都一齊諗更多方法推動觀眾入場」。晉峰該仗門票於下周一晚上10時在球會網頁優先公開發售，何sir透露已有逾20名台灣球迷確定會專程來港入場觀戰。

至於頭場爭第3名之戰，標準流浪憑金旻奎一箭定江山，於球隊今季最後一次在斧山道運動場主場以1：0小勝冠忠南區，這韓籍中堅亦報卻周中菁英盃4強互射12碼射失，間接令球隊被對方淘汰之仇。流浪賽後17戰30分續排第4，追至落後第3的南區僅1分，需最後一輪方知季軍誰屬。兩隊緊接再於下周六足總盃4強、近兩周第3次對碰。

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