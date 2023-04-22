英超︱榜首阿仙奴僅和末席修咸頓　連續3輪和波失分　讓出爭冠主導權 (05:22)

過去兩仗同樣在領先兩球下被逼和的阿仙奴，今仗在開賽僅30秒因門將蘭斯達爾傳送失誤，令修咸頓前鋒卡路士艾卡拉斯輕鬆射入先開紀錄。14分鐘，倒戈的修咸頓翼鋒禾確特藉反擊接應艾卡拉斯的傳送，殺入禁區射成2：0。落後的阿仙奴如夢初醒，及後圍攻下雖憑翼鋒加比爾馬天尼利在20分鐘接應布卡約沙卡的傳中射入，追成1：2。戰至上半場補時階段，阿仙奴後衛賓韋特頭槌攻門被艾卡拉斯在白界前護空門。

換邊後阿仙奴再受打擊，於66分鐘被後備上陣的「聖人」後衛卡列達卡亞接應角球頭槌頂入拉開比數。及後阿仙奴主帥阿迪達先後換入尼基迪亞及雷斯尼爾遜尋求突破，終在88分鐘先由隊長馬田奧迪加特遠射得手，再憑尼爾遜於90分鐘射門被擋出後，由沙卡補射入網扳平，最終阿仙奴在全場逾七成控球及多達25次攻門下，僅以3：3言和修咸頓，連續3輪聯賽和波而回，賽後雖以32戰得75分續居首，但僅領先踢少兩場的次席曼城5分，變相失去爭冠主導權，至於修咸頓則以32戰得24分續包尾，距安全區3分但踢多1場。

「兵工廠」下仗將在下周四凌晨作客曼城，意味這場賽事將直接左右今屆英超爭標大局。

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