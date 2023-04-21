籃球︱東方為ABL封王慶功兼頒冠軍指環　副主席放眼明年進軍CBA (22:36)

東方自2017年後再於ABL封王，球會今設宴慶功，並向職球員頒發冠軍指環。東方體育會副主席游永強稱再奪ABL奪冠軍是里程碑，盼將來可參與更多高水平賽事，「我們正申請加入CBA，成為中國頂級聯賽的一分子。」

游永強表示，東方已與國家體育總局和中國籃協接洽逾兩年，在青訓、梯隊、訓練基地、舉辦賽事經驗等要求上，已滿足相關單位的大部分要求，但還要視乎CBA會否擴軍。今次ABL奪冠後，游永強大讚球隊實力「我們的球員都是香港比較頂級的一群，有信心達到CBA中游。」他續指球隊兼顧本地和CBA戰線，預計青訓人數至少增加一倍，盼為港將提供多條出路，「CBA要求有梯隊，我們將以甲一為梯隊。這個做法給香港球員一條出路，不是打完甲一就完，還可以向CBA進發。」

東方訓練基地將落戶白石，佔地約1.8萬平方米，預計最快6月跟政府簽訂合同後，可收地及施工，工程需時6至9個月。東方將成為全港首支擁有自家訓練基地的甲一球隊，游永強透露，基地設有有室內、室外籃球場、健身室、會議室和五人足球場。除了自用，亦有計劃開放予公眾使用。

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