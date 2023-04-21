意甲︱祖雲達斯假帳案重審　解除被扣15分升季席　歐霸闖4強鬥西維爾 (18:12)

祖雲達斯因涉在2019至21年間的資產負債表虛報球員買賣收支，且被揭發在疫情期間，球員只少收1個月薪金，而非對外公開的4個月，最終導致帳面與實際開支相距1.55億歐元（約12.1億港元），多名前高層被當地檢察部門檢控，而意大利足總更於1月判罰該會今季聯賽扣15分。

不過，在今晨完成3小時的聽證會後，雖然祖雲前會長安德烈艾里尼及前體育主管柏拉迪斯等人均上訴失敗，其中柏拉迪斯今隨即被熱刺解僱總監一職；但辯方成功為前副會長尼維特等3人上訴得直，並因控方缺乏被告犯案的合理動機，裁判官宣布須發還重審。意足總隨後宣布解除年初的扣分判罰，令祖雲現於意甲以30戰得59分，由第7位升上第3位，一口氣壓過羅馬、AC米蘭、國際米蘭及阿特蘭大。

歐霸方面，祖雲達斯今晨於8強次回合由中場拉比奧特於9分鐘先開紀錄，但20分鐘拉比奧特自家禁區犯規，被士砵亭中場馬卡斯艾活士操刀12碼扳平，雙方最終言和1：1，祖雲藉首回合的小勝，總比數贏2：1過關，將與同日淘汰曼聯的西維爾爭入決賽。

至於首回合落後飛燕諾1球的羅馬，昨返主場憑後備上陣的保羅戴巴拿於89分鐘的入球，於法定時間小勝2：1，總比數踢成2：2須加時，最終「首都狼」在加時由艾沙拉維及羅倫素柏歷連尼各建一功拿下勝利，晉級4強後將鬥利華古遜。

此外，費倫天拿今於歐協聯8強次回合雖主場以2：3不敵列治普斯納，但總比數仍以6：4取勝，連同歐聯的米蘭雙雄，以及歐霸的祖雲及羅馬，令意甲球會破天荒單季有5支球會躋身歐洲賽4強階段。

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