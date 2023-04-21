港超︱港足明星選舉今起公眾投票　丹恩奴域未獲傑志提名　潘沛軒選明加索夫做足球先生 (15:52)

今季香港足球明星選舉設有17個獎項，包括香港足球先生、最佳教練、明星11人、最佳青年球員、最受球迷歡迎球星及球員之星。公眾今午3時起至本月30日晚上11時59分期間，可到網頁www.hkfa.com/vote投票之餘，亦可在未來兩周港超及足總盃4強共7場賽事場內投票。有別2010年起最佳11人為1名門將、4名後衛、4名中場及2名前鋒，據悉今屆評審之一的港足主教練安達臣建議下改為4-3-3，即多一個前鋒及少一個中場名額。

暫列榜首的傑志在球會提名的11人陣容中，向會方發律師信討回罰款而內部停賽的丹恩奴域未在名單，這名41歲黑山籍老將在聯賽入17球，與隊友明加索夫並列領先港超射手榜，上月底成為大港腳的中場顏卓彬亦未獲提名。今屆香港足球先生料由傑志土庫曼國腳明加索夫與理文快將入籍的翼鋒艾華頓之爭，兩隊將於下月7日煞科日決鬥。最佳青年球員熱門人選有冠忠南區門將伍瑋謙、傑志前鋒潘沛軒、東方前鋒孫銘謙及黃皓雋，以及標準流浪港腳余在言等。

10隊港超派球員代表出席今日記招，對於丹恩奴域落選，潘沛軒稱提名是球會決定，他只會繼續做好自己，「當然希望獲獎，但當下首要還是專注在聯賽及足總盃備戰爭標」，至於香港足球先生，他推選明加索夫，「他今季表現有目共睹，無論比賽或訓練態度都非常好，速度、盤扭技術和入楔都很值得學習」。對於最近在傑志及港足均試過出任正前鋒，他稱這讓自己有多一個位置爭取上陣機會，「在傑志要爭一席位都不是容易，希望可踢多個位置下，讓朱sir（主教練）有多一個選擇，從而有更多出場時間」。潘沛在席上被要求用英文向安達臣說，希望繼續獲得港足徵召，「我今季表現還可以，在把握力和決定等方面要繼續進步」。今季已入6球的潘沛同獲最佳青年球員提名，他認為伍瑋謙和孫銘謙都是有力競爭人選。標準流浪前鋒劉智樂則向林衍廷拉票，認為這隊友今季表現值得入選最佳11人。

對於港足中場陳俊樂加盟傑志，安達臣稱樂仔是香港其一高質素球員，高興對方能返港落班加盟傑志，「這樣我就可以每周都能跟進他的情况」。他透露港超5月底完季後，港足暫定6月5日開操備戰兩場國際友誼賽，除了落實6月19日主場對泰國隊，料6月15日作客對越南隊，一切仍有待正式公布。

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