歐霸︱曼聯作客吞西維爾3蛋8強出局　迪基亞馬古尼嚴重犯錯兩度送禮 (05:46)

曼聯今仗有前鋒拉舒福特及左閘勞基梳爾傷癒先列後備，主力般奴費南迪斯停賽下，由沙比薩聯同卡斯米路及基斯甸艾歷臣鎮守中場，一對正選中堅利辛度馬天尼斯及華拉尼受傷後，由哈利馬古尼伙拍域陀連迪路夫。

「紅魔」在首回合大好形勢一度領先兩球下，在完場前12分鐘戲劇性地連失兩個烏龍球被逼和2：2，今仗作客氣勢驚人的西維爾主場拉蒙山齊士胡斯桑球場，開賽8分鐘即失守，門將迪基亞在後場短傳予示意要球但已有2名對手夾擊的馬古尼，結果後者隨即被逼甩控球，被安尼斯利在禁區截得皮球起腳破網，繼首回合在補時頭槌頂中馬古尼頭部改變方向入網後再建奇功。這失球令領隊坦夏格在場邊看得搖頭。落後一球的曼聯是役在進攻只有安東尼馬菲奧斯略有表現，反而完半場前曾再被攻破大門，但因越位在先而被視像裁判（VAR）判無效。

曼聯下半場換入拉舒福特及梳爾試圖反撲，但換邊後2分鐘再次失守，主隊後衛洛斯巴迪接應角球迎頂笠死迪基亞，紅魔落後兩球再禍不單行，在54分鐘更有前鋒安東尼馬迪爾疑拉傷要被換離場，結果戰至81分鐘，迪基亞出迎解圍再嚴重犯錯撻Q，被安尼斯利輕鬆射入空門梅開二度，終以0：3大敗在8強止步，今屆先後淘汰西甲球隊巴塞隆拿及貝迪斯後未能再下一城，且近5次對西維爾2和3負，仍未擊敗過對方。歷來6次贏得歐霸的西維爾，晉級後將與祖雲達斯爭入決賽。「斑馬軍團」在次回合作客1：1打和士砵亭，兩回合計險勝2：1。羅馬戰至加時大勝4：1，兩回合計以4：2反勝飛燕諾，4強將鬥利華古遜。

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