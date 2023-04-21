港超︱傑志完季前再增兵　港足中場陳俊樂返港落班簽約兩年 (12:01)

陳俊樂是近年港足主力之一，曾到英國受訓的他於2013年以17歲之齡首戰香港頂級聯賽，在港效力過橫濱FC香港（後稱YFC澳滌）、香港飛馬、和富大埔及富力R&F，兩度當選香港足球明星選舉最佳青年球員，2018年7月起效力中超球隊廣州城（前稱廣州富力），踢過4季中超。廣州城於上月底宣布散班後，陳俊樂隨即回復自由身覓會落班，最終落戶港超班霸傑志。

傑志主教練朱志光歡迎陳俊樂加盟，他說：「陳俊樂的質素相信大家都很了解，他活力充沛且踢法全面，是位很容易融入任何踢法和戰術的球員。我與他在港隊合作過，我相信他可以為傑志提升實力。」

陳俊樂因未落班而落選港足上月底國際賽周名單，朱志光向本報表示，在季尾簽入樂仔，雖現階段仍未知能否可在今季完成球員註冊，從而在港超聯賽及盃賽最後階段可上陣，但稱這名港腳加盟傑志後可在操練保持狀態，從而可獲港足重召出戰6月中兩場友賽，「相信最開心是安達臣（港足主教練）」。朱sir補充，雖然失業球員的轉會窗已關閉，但由於樂仔因原屬球會解散而自由身，若要在今季完結前完成球員註冊，需看國際足協或中國足協會否從保障職業球員相關條例，受理這特殊情况。

陳俊樂亦期待為傑志上陣，「傑志的配套好，對球員而言是吸引的。其實在我小時候已經認識朱sir，感謝他給予我機會加盟傑志，我會努力盡快適應球隊踢法，爭取在亞冠盃上陣，並協助球會爭奪更多錦標」。

其他報道：菁英盃4強︱理文絕殺東方入決賽 天公不造美無損「完美先生」李康廉圓滿告別

其他報道：菁英盃4強︱南區互射12碼險勝流浪闖決賽 伍瑋謙兩撲救將功補過