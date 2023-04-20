歐聯︱國米13年來首入4強　細恩：團結令夢想成真　隔18年再大戰AC米蘭　 (19:57)

國米首回合作客以2：0勝出，此役憑尼高路巴列拿於14分鐘先開紀錄，賓菲加的奧斯尼斯在38分鐘扳平結束上半場。下半場接戰，國米的拿達路馬天尼斯及祖亞昆哥利亞，分別於65和78分鐘破門領前至3：1，雖在末段連失兩球，卻無阻國米以總成績5：3勝出，繼2010年後再闖4強，亦是2002/03年4強及2004/05年8強後，再與AC米蘭在歐聯淘汰賽狹路相逢，而國米之前兩次都被米蘭淘汰。此外，繼2017年的祖雲達斯後，肯定再次有意大利球隊躋身決賽，對手將是曼城或皇家馬德里。

「細恩」施蒙尼恩沙基坦言國米今季歐聯晉級過程艱苦，他說：「當去年8月知道要在分組賽與拜仁慕尼黑和巴塞隆拿爭奪出線時，國米的機會似是渺茫。現在我們值得成為4強分子，球員已成歷史性人物，不止是歐聯，球隊也晉身意大利盃4強。與球迷團結起來，令球隊助力更大。我們知道米蘭打吡對所有人的意義，所以為求爭勝，將一定會施展渾身解數。」

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