冰球｜五人聯賽邀中日好手參戰　港將盼偷師助爭冠 (18:12)

詹喬壹透露已邀請多名中、日前職業球手，以及現役日本隊代表坂田駿助拳，加盟Empire Hockey Club征戰成年國際組，以及代表Lion Rock出戰成年亞洲組，盼港將從頂尖球員身上偷師，「職業球員不論速度、技術和組織，跟我們都是不同世界的，很值得我們學習」。

香港男隊左翼顏焯朗和女隊門將周雅詩，今次分別代表Gold Club及WIHO 30參賽，二人異口同聲表示期待主場出擊，又希望有更多球迷到場打氣。顏焯朗盼在亞洲組成功衛冕，並場均射入一球；周雅詩則指因疫情3年沒打五人聯賽，未曾與菲律賓和泰國隊交手，不太清楚對方實力，但仍會盡力爭取女子組冠軍。

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