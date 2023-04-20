西甲︱貝迪斯41歲傳奇翼鋒祖亞昆完季掛靴　結束23年職業生涯 (16:16)

祖亞昆在聲明中宣布，今季將是他在貝迪斯最後一季，「但不是告別，很快會再見，貝迪斯一直是我的生命」。貝迪斯亦在社交網發布短片公布消息，這位傳奇隊長在影片中說：「生活的秘訣就是要有能力適應變化，將每日都視為挑戰，在每件事都加入藝術元素。時間過得真快，常說沒有什麼是永恆是錯的，23年來我一直嘗試讓足球成為一種藝術，讓世代相傳。現在我將掛起球靴，我的藝術將通向永恆的窗戶。」

這名41歲西班牙籍翼鋒出身貝迪斯青訓，之後在華倫西亞、馬拉加及費倫天拿度過9年，2015年重返母會至今，上季在去年4月帶領貝迪斯贏得西班牙國王盃，相隔17年後再替球隊高舉這獎盃，連同2007/08年球季效力華倫西亞時，共贏過3次這錦標，西班牙國王盃也成為他23年球員生涯唯一贏過的盃賽冠軍。國家隊方面，他在2002至07年代表西班牙隊上陣51次入4球，參加過2002及06年兩屆世界盃，以及2004年歐洲國家盃。

貝迪斯在西甲暫列第5，今季尚餘9場聯賽事，祖亞昆目前在西甲上陣次數多達615場，入78球及67次助攻，包括今季上陣15場，距離上陣紀錄保持者的傳奇門將蘇比沙列特只差7場，仍有機會在完季成為西甲歷來上陣次數最多的球員。