菁英盃4強︱理文絕殺東方入決賽 天公不造美無損「完美先生」李康廉圓滿告別 (23:28)

理文賽前宣布李康廉將於完季掛靴，面對其前東家東方，很大可能是他18年生涯最後一戰。今晚雖天公不造美下起大雨，無損1575名觀眾入旺角大球場見證這名39歲翼鋒風采，除了有理文球迷以打氣棒組成7字，雙方球迷在7及17分鐘拍掌，代表向這名均效力過兩隊時所穿球衣號碼的老將致敬。康廉於36分鐘在左路博得罰球並親自斬入禁區，鄭進泓門前頂斜，他之後有數次入楔禁區跳頂，以及曾後腳傳送，獲球迷歡呼。

李康廉於62分鐘由鄭兆均入替，離場時獲全場掌聲，期間他向隊友、對手及教練團等握手或擁抱。理文結果在90分鐘憑兩名後備兵破僵局，鄭兆均傳中予施沙頭槌破網，以一球絕殺東方，繼2018/19年球季再入菁英盃決賽。

理文賽後特為李康廉安排歡送儀式，其太太及兒子均有獲邀入場。康廉稱球隊最後兩場聯賽需爭標，今仗是不錯時機讓他落場，又強調香港很需要支持本地足球的球迷。康廉因球品及人緣好，在球圈被稱為「完美先生」，他笑言不是完美，「有很多事我仍要改進，希望我可留下很正面、對足球有熱誠的印象」。

李康廉在和富大埔出道，效力過天水圍/太陽飛馬、南華及東方龍獅等勁旅，2019年轉投理文；2009至17年為港足上陣33場入4球。他稱退役後會循教練方向發展，「希望以自己能力助下一代進步」。

理文暫代主帥曾昭達表示，很高興以勝仗歡送康廉，承認連同決賽，球季餘下3仗讓這老將上陣機會不大，並解釋今仗讓康廉落場約60分鐘在賽前已決定，「他值得獲得球迷掌聲」。他續稱，入替康廉的26歲港足翼鋒鄭兆均為其一接班人選，「他們的球員生涯很類近，球隊都部署讓他（鄭兆均）做接棒工作，希望他做到康廉的成就」。對於康廉將從教練方向發展，包括現已身兼理文U14教練，達sir笑言都要跟康廉互相學習。

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