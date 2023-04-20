歐聯︱曼城作客和拜仁晉級再鬥皇馬　哥迪奧拿成首主帥10次領軍入4強 (14:55)

曼城首回合大幅領先3：0，次回合作客面對有季中借走的祖奧簡斯路任正選左閘倒戈，「藍月」在38分鐘藉拜仁中堅烏柏美卡奴禁區犯手球博得12碼，夏蘭特縱主射炒高，惟這名挪威國腳於57分鐘將功補過，接應奇雲迪布尼的傳送再扣過烏柏美卡奴後門前射入，除了以12球遙領歐聯射手榜，並以22歲272天及27場，成歐聯史上最年輕及最快入35球的球員。拜仁於83分鐘由甘美治射入12碼，最終在主場只能逼和1：1出局，完場前更有主帥杜曹投訴球證判決而兩黃一紅被逐，這德國名帥接手後6場僅2勝，先後在德國盃及歐聯8強出局。

曼城將連續兩屆4強遇皇馬，爭取向這支衞冕冠軍復仇，「藍月」上屆4強次回合在完場前連失兩球再於加時落敗。曼城連續3季打入歐聯4強，哥迪奧拿亦成史上首位主帥第10次領軍打入歐聯4強，包括此前先後帶領巴塞隆拿及拜仁共7次闖4強。藍月今屆歐聯入26球僅失4球均為各隊之冠，在各項賽事已連續15場不敗。雖然有驚無險出線，但哥帥賽後表示麾下已筋疲力盡，「我們在比賽早段陷於苦戰，在射失12碼前，對手有一兩次機會，沒失球是有運，不過球隊防守實在很好，夏蘭特的把握力亦非常出色。但球員現在已筋疲力盡，我不知道如何可以在對錫菲聯（周六足總盃4強）前恢復好，現在是艱難時刻」。

拜仁則連續3季在歐聯8強止步，行政總裁簡尼承認球隊欠缺一名中鋒，「今場我們看到有一個（夏蘭特），很遺憾他不是效力我們。沒有太多像利雲度夫斯基這樣的9號中鋒」。他期望今季餘下賽事能爭取衞冕德甲。倒戈的利萊辛尼亦為早段單刀射斜自責，杜曹亦認為雙方實力不存在分野，只是在關鍵時刻欠運，甘美治承認球隊把握力欠佳，「我們未能把握機會領先，今場本來可以入3球甚至更多，兩回合180分鐘比賽，我們只有30分鐘踢得不好」。

歐聯4強兩回合將於下月10/11日及17/18日舉行，曼城先作客後主場；昨另一場8強，國際米蘭在主場於完場前被賓菲加逼和3：3，兩回合計仍以5：3勝出，4強將鬥同市宿敵AC米蘭合演米蘭打吡。

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