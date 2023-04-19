歐聯︱曼城冀作客雙殺拜仁闖4強　杜曹：上半場若開紀錄可反勝 (22:17)

拜仁慕尼黑vs.曼城 now643台 周四凌晨03：00直播

哥迪奧拿曾於2013至16年執教拜仁慕尼黑，他說：「曼城來到慕尼黑是為了比賽，這是一場11人對11人的比賽，其間我們嘗試踢得比拜仁好。你不能與歷史和過去戰績輝煌的拜仁對陣。今次只是一個證明球隊可與其中一支歐洲強隊對賽的機會。拜仁總會懷着奮戰到底的心態比賽。」曼城的喜訊是早前做過盲腸炎手術的翼鋒菲爾科頓，近日復操及隨隊出征，但哥帥承認對方不會正選上陣，「科頓是不需太多練習便可回復狀態的球員，故此他的重要性豈止是此仗？」

拜仁新帥杜曹領軍5戰2勝1和2負，此役賽前敦促麾下道：「我們上半場若建功，如果再加一點首回合缺乏的運氣，之後什麼事情都可以發生。我們必須保持自信，不能只在夢想。」據報沙迪奧文尼上場德甲內部停賽後可復出攻堅。這名塞內加爾隊前鋒歐聯首回合賽後毆打隊友翼鋒利萊辛尼。拜仁後衛班捷文柏華特則以2019年的利物浦，以及2017年的巴塞隆拿均在歐聯淘汰賽反勝對手勉勵隊友，「為何拜仁不可？我們已做足準備，主場球迷將會很重要。為求取勝，球員將全力以赴」。

相關報道：夏蘭特力阻拜仁翻身 曼城遙領3球 哥帥憂敵軍內訌添戰意

其他報道：俄烏爭議︱俄男籃被禁戰奧運外圍賽 料難征其他團體項目 男足棄戰中亞錦標賽

其他報道：沙特聯︱艾納沙換帥首擊吞敗 C朗鎖頸攬跌對手成焦點