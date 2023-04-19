菁英盃4強︱南區互射12碼險勝流浪闖決賽　伍瑋謙兩撲救將功補過 (23:38)

南區與流浪未來兩周將連續3次對壘，包括菁英盃4強、港超聯賽及足總盃4強，兩隊今仗均派出年輕門將把關，分別為20歲的伍瑋謙及21歲的盧兆崎。流浪前場以17歲小將陳耀祖與21歲大港腳余在言，聯同神田夢實等外援攻堅。

雙方今年1月底曾在聯賽交手，南區憑史提芬彭利拿及簡嘉亨各建一功，主場以2：1險勝一度由林遼太扳平的流浪。今晚「紅藍大戰」初段下起滂沱大雨，但不久雨勢減弱，半場互無紀錄，流浪於50分鐘打破僵局，神田夢實在後場直線傳予伊巴謙，後者突破後再傳中予門前無人看管的祖連奴撞射，伍瑋謙撲到仍慢流尾袋入網，領先1：0。南區6分鐘後藉林衍廷在禁區犯手球博得12碼，隊長佐佐木周主射中鵠扳平。流浪在61分鐘憑韓籍後衞朴鍾範在角球攻抽射再度領先。南區中鋒慕沙於76分鐘亦在角球近門執雞再扳平。流浪尾段強攻，余在言完場前射高後，法定時間踢成2：2，需加時再戰。

南區加時換入鞠盈智，但這名港足中場上陣僅15分鐘就因傷被換出；流浪在加時上、下半場各錯失一次黃金機會，但神田夢實近射被伍瑋謙用腳擋出，以及祖連奴勁射中楣。流浪完場前換入正選門將梁興傑，準備互射12碼。

結果雙方踢了8輪，伍瑋謙撲出金旻奎及呂卓芹的主射，加上余在言射中楣，以6：5險勝有梁興傑同樣救出兩球的流浪，率先晉身決賽，將鬥明晚東方對理文的勝方。

功臣伍瑋謙賽後表示，球隊在兩度落後追平，包括第2個失球自己有失誤需負責任，展示韌力，形容互射12碼過程如坐過山車，承認有為此特訓數星期，「好開心能夠將功補過，沒辜負球會對我的期望，希望乘勢拎埋冠軍」。

流浪主教練潘文俊解釋，換入梁興傑因其經驗比盧兆崎好，承認互射12碼需要運氣，鼓勵麾下未來兩仗再鬥南區要堅持下去。

其他報道：俄烏爭議︱俄男籃被禁戰奧運外圍賽 料難征其他團體項目 男足棄戰中亞錦標賽

其他報道：沙特聯︱艾納沙換帥首擊吞敗 C朗鎖頸攬跌對手成焦點

其他報道：歐聯︱基奧特建功AC米蘭淘汰拿玻里 隔16年再入4強 主帥皮奧利盼與國米爭入決賽

其他報道：歐聯︱皇馬再贈車路士兩蛋 闖4強延續衛冕路