歐聯︱基奧特建功AC米蘭淘汰拿玻里　隔16年再入4強　主帥皮奧利盼與國米爭入決賽 (17:05)

7屆冠軍AC米蘭今晨（19日）藉攻擊手拉菲爾利亞奧在歐聯8強次回合上半場，左路突破跑足大半個球場連過3將後，傳中予基奧特打開紀錄，助球隊作客以1：1打和拿玻里，並以總比數險勝2：1，16年來首入4強，教練皮奧利賽後期望國際米蘭明晨淘汰賓菲加，下輪合演兩場米蘭打吡戰。
拉菲爾利亞奧於21分鐘博得12碼，但此戰復出的基奧特主射被拿玻里門將阿歷斯美列特「捉到路」撲出。43分鐘，拿玻里中場尼當比利前場「漏油」，被利亞奧截獲皮球及在左打反擊，他連過3名敵將後底線傳中予基奧待特輕易射入。77分鐘，米蘭守將湯姆利禁區內犯手球被判極刑，惟拿玻里翼鋒基華拉斯基利亞的操刀被同樣「捉到路」的米蘭龍門邁治蘭擋出。
補時3分鐘，因傷缺席首回合的拿玻里前鋒域陀奧森漢頂成1：1完場，球隊終以總成績1：2敗陣出局。今次是意甲一哥拿玻里17天內第3次與米蘭交手，結果取得1和2負的不勝劣績。
今次是米蘭自2007年七奪歐聯後首闖4強，對手將是明晨國際米蘭主場迎戰賓菲加的勝方，主帥皮奧利說：「國米首回合已贏2：0，所以很可能會與他們爭入決賽，這將會是兩場緊張而精彩的歐聯比賽。」
功臣之一的基奧特表示：「我為利亞奧的精彩表現協助我建功而高興，儘管我在此之前應已有入球。不論下次對手是國米或賓菲加，都會是硬仗。」利亞奧則說：「我知道自己有力改變戰局，就算未能建功，仍可尋覓隊友，今次是基奧特。」前年由車路士轉會米蘭的湯姆尼為晉級而心情輕鬆，「今晚我會坐在沙發上看國米的比賽。4強上演米蘭打吡戰固然是美事，但不能否認的是賓菲加亦實力強橫」。
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