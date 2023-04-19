歐聯︱皇馬再贈車路士兩蛋　闖4強延續衛冕路 (05:01)

衛冕之師皇家馬德里今晨（19日）於歐聯8強次回合手持兩球優勢作客車路士，憑翼鋒洛迪高高斯梅開二度輕取2：0，總比數贏4：0晉級4強，將與明晨曼城及拜仁慕尼黑的勝方爭入決賽。「藍戰士」吞敗後篤定今季無冠，惟已各項賽事近7戰不勝下，餘下英超賽事仍須爭分避免出現護級風險。
看守領隊林柏特接手車路士後，球隊仍未走出低谷，今晨在歐聯8強次回合背水一戰下，雖積極主動尋求平反首回合兩球敗局，但上半場多次攻勢均被客軍皇家馬德里的防線化險為夷。
換邊後「銀河艦隊」加強逼搶，令車路士在末段防線漏洞頻現，巴西國腳翼鋒洛迪高高斯先於58分鐘在右路邊線壓過欲攔截的查洛巴後傳中，雲尼斯奧斯祖利亞接球後再回傳予洛迪高，後者輕鬆射入先開紀錄。落後的車路士空有較多控球權，攻勢卻較上半場放緩，結果在80分鐘再度失守，被皇馬於前場小組入楔後由洛迪高接應費達歷高華維迪的傳送，輕鬆面對空門射入拉開比數，最終皇馬再以兩球淨勝，兩回合計贏4：0過關，連續3屆殺入4強，延續衛冕之路。
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