歐聯︱皇馬再贈車路士兩蛋　闖4強延續衛冕路 (05:01)

看守領隊林柏特接手車路士後，球隊仍未走出低谷，今晨在歐聯8強次回合背水一戰下，雖積極主動尋求平反首回合兩球敗局，但上半場多次攻勢均被客軍皇家馬德里的防線化險為夷。

換邊後「銀河艦隊」加強逼搶，令車路士在末段防線漏洞頻現，巴西國腳翼鋒洛迪高高斯先於58分鐘在右路邊線壓過欲攔截的查洛巴後傳中，雲尼斯奧斯祖利亞接球後再回傳予洛迪高，後者輕鬆射入先開紀錄。落後的車路士空有較多控球權，攻勢卻較上半場放緩，結果在80分鐘再度失守，被皇馬於前場小組入楔後由洛迪高接應費達歷高華維迪的傳送，輕鬆面對空門射入拉開比數，最終皇馬再以兩球淨勝，兩回合計贏4：0過關，連續3屆殺入4強，延續衛冕之路。

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