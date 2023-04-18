傑運頒獎禮︱再膺星中之星　張家朗感謝教練裁培　何詩蓓感激港人支持 (21:26)

張家朗在去年法國花劍世界盃奪金，及後世界排名升上第1，多次為港隊創下歷史。他在亞洲賽得1金1銅，再於世界賽個人賽銅牌，為港隊摘下史上首面花劍獎牌，他笑言能夠蟬聯「星中之星」感覺特別，「上屆我在奧運奪金，今屆則是世界賽得獎，這是我一直以來的夢想之一」。他又感激法籍教練Greg的裁培，「他每日要跟我們對打，會嘗試了解我、給我很多空間，我們會講笑說他就像爸爸一樣」。

巴黎奧運的劍擊積分周期將於下月展開，張家朗盼花劍隊能夠在團體世界排名取得前4，直取奧運入場券，「我們一隊人一條心，即使有表現不好的時候，隊友都會鼓勵和支持彼此，希望大家為同一目標努力，打團體賽不會感太大壓力」。他續指，劍總和法國一鄰近巴黎的城市已簽訂協議，若港隊獲奧運資格，可提前到當地集訓。這名25歲港將續指，今年的賽程密集，在夏天接連出戰世界賽、世大運、杭州亞運等大賽，「我會參加世大運，難得有機會兼適齡」。

至於「飛魚」何詩蓓去年上半年因腳傷休息，但她復出後於3站短池游泳世界盃狂掃7金1銅，年底在短池世界賽更得1金1銀，她表示再得「星中之星」屬意料之外，因多名港將都有好成績，她又感激港人對自己的支持，並提到去年底在澳洲出戰短池世界賽，獲多名留學生及移民港人為自己打氣，「可能我上年不及奧運年出色，但我已很努力，希望大家繼續支持香港運動員」。

日前已取的明年巴黎奧運資格的何詩蓓，下月將出戰環地中海賽，為7月的長池世界賽作準備。她又稱港隊多名年輕泳手表現出色，尤其年僅16歲的張心悅在200米背泳達A標，令她感到鼓舞，「她早一年已達標，希望她可以鼓勵更多青年泳手，更努力爭取達標。多人去奧運氣氛才好，而且年輕運動員去奧運見識，對她們的職業生涯發展都是好事」。

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