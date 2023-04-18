傑運頒獎禮︱再膺星中之星　張家朗感謝教練裁培　何詩蓓感激港人支持 (21:26)

香港「劍神」張家朗和「飛魚」何詩蓓在今午（18日）舉行的「國泰2022年度香港傑出運動員選舉」頒獎禮中，大熱蟬聯男、女子「星中之星」傑出運動員。前者表示去年能在世界賽為香港男子花劍隊贏得首面銅牌為實現夢想，後者則稱去年上半年因腳傷休息，能夠再次獲獎賽屬難得。兩人不忘鼓勵一眾香港運動員：「希望大家在杭州亞運可以繼續努力，為港增光」。
張家朗在去年法國花劍世界盃奪金，及後世界排名升上第1，多次為港隊創下歷史。他在亞洲賽得1金1銅，再於世界賽個人賽銅牌，為港隊摘下史上首面花劍獎牌，他笑言能夠蟬聯「星中之星」感覺特別，「上屆我在奧運奪金，今屆則是世界賽得獎，這是我一直以來的夢想之一」。他又感激法籍教練Greg的裁培，「他每日要跟我們對打，會嘗試了解我、給我很多空間，我們會講笑說他就像爸爸一樣」。
巴黎奧運的劍擊積分周期將於下月展開，張家朗盼花劍隊能夠在團體世界排名取得前4，直取奧運入場券，「我們一隊人一條心，即使有表現不好的時候，隊友都會鼓勵和支持彼此，希望大家為同一目標努力，打團體賽不會感太大壓力」。他續指，劍總和法國一鄰近巴黎的城市已簽訂協議，若港隊獲奧運資格，可提前到當地集訓。這名25歲港將續指，今年的賽程密集，在夏天接連出戰世界賽、世大運、杭州亞運等大賽，「我會參加世大運，難得有機會兼適齡」。
至於「飛魚」何詩蓓去年上半年因腳傷休息，但她復出後於3站短池游泳世界盃狂掃7金1銅，年底在短池世界賽更得1金1銀，她表示再得「星中之星」屬意料之外，因多名港將都有好成績，她又感激港人對自己的支持，並提到去年底在澳洲出戰短池世界賽，獲多名留學生及移民港人為自己打氣，「可能我上年不及奧運年出色，但我已很努力，希望大家繼續支持香港運動員」。
日前已取的明年巴黎奧運資格的何詩蓓，下月將出戰環地中海賽，為7月的長池世界賽作準備。她又稱港隊多名年輕泳手表現出色，尤其年僅16歲的張心悅在200米背泳達A標，令她感到鼓舞，「她早一年已達標，希望她可以鼓勵更多青年泳手，更努力爭取達標。多人去奧運氣氛才好，而且年輕運動員去奧運見識，對她們的職業生涯發展都是好事」。
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