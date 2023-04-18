傑運頒獎禮︱吳安儀成現役獲獎最多　盼再戰職業賽　欣喜師弟張家瑋獲獎成長 (20:34)

吳安儀由2012年度起，連續10屆獲選傑出運動員，成為現役獲選次數最多港將，她表示近年多在英國訓練和比賽，覺得傑運頒獎禮是難得的場合，讓運動員有機會聚首一堂。提到自己10次得獎，她笑言曝露了年齡，沒想過轉眼就打了全職這麼多年。剛完成兩年職業巡迴賽季的她，去年曾於2月的威爾斯公開賽外圍賽以4：2挫吳宜澤，再於英國公開賽外圍賽4：3擊敗杜靴迪，近日在世界賽外圍賽雖以8：10負賀治，但也打出職業賽生涯首棒「破百」。第10度獲選「十傑」的她，笑稱自己進步良多，「比起季初十分怯場，現在已經好好多，當然我仍有很多進步空間。不過，我都看到自己的進步」。

現時世界排名第3的吳安儀下月再赴英國，出戰英國女子桌球公開賽，爭取排名重返前2，再奪職業賽外卡，「我最近狀態不錯，在香港兩、三星期要一直練體能，希望用最好的狀態參賽，這場比賽要贏冠軍才行。若贏不到，就要打Q School或其他資格賽，希望這次成功」。

至於首度當選傑出運動員的張家瑋，是繼2010年的傅家俊後，首名獲獎的桌球男將，他表示：「這是很大的肯定，我亦達成一個目標」。他透露將到泰國出戰亞洲Q School，力爭職業賽資格。吳安儀亦對這位跟隨父親吳任水學打波的小師弟讚不絕口，稱看着對方成長，為他在世界運動會贏得香港歷史第一金感驕傲。

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