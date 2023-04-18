歐聯︱車路士陷出局「皇」恐　安察洛堤榮歸倫敦　克國中場內訌爭天下 (22:48)

車路士vs.皇家馬德里 now643台 明晨03：00直播

賓施馬和馬高阿辛斯奧上周中建功，令皇家馬德里主場擊退有後衛芝維爾領紅的車路士，有望連續兩季在歐聯8強淘汰對方，但意大利籍名帥安察洛堤賽前坦言，為敵軍今季成績慘淡而憔悴，並說：「我執教車路士是感覺一流的。我仍支持這球會，因我曾在這裏度過美好的兩年。」63歲的他曾在2009至11年間領軍車路士，首季即帶領球隊榮膺英超和英格蘭足總盃「雙冠王」，其後在巴黎聖日耳門、皇馬、拜仁慕尼黑及再次執教皇馬俱成績彪炳，故此明晨重臨史丹福橋球場確有衣錦榮歸的味道。

安察洛堤不忘鼓勵昔日車路士麾下、現為該隊看守領隊的林柏特道：「我希望他將能夠為車路士做出精彩的工作。」惟事實是二次「上車」的「林伯」首三戰帶兵連敗，今次除有芝維爾停賽外，中堅高列巴尼也因首回合受傷而避戰。綜觀車路士三線，以中場人腳最完整，其中高華錫已成不可或缺主力，而他在今次的倒戈戰中，勢與昔日隊友37歲的克羅地亞國家隊友莫迪歷周旋。

28歲的高華錫說：「莫迪歷是我兒時的偶像，他是克羅地亞的國家英雄。當我在2015年由國際米蘭轉會皇馬時，我很高興能與他並肩作戰，而且大家漸成好朋友。他對我的足球事業發展有着深遠的影響。」兩人去年尾協助「格仔軍」取得卡塔爾世界盃季軍，並被隊友祖蘭奴域稱讚道：「當你傳球予莫迪歷、高華錫和波索域後，它的安全程度勝過你將錢放入銀行。」由此可見此二子的球技和質素。

除高華錫外，皇馬門將泰拔高圖爾斯及守將魯迪格今次也會倒戈車路士。「藍戰士」有隊長艾斯派古達因傷休戰近兩個月後復操，或有機會復出鎮守後防，而38歲中堅堤亞高施華則透露，即使自己或不能再為巴西出賽，但仍希望安察洛堤可成為「森巴兵」新帥，率領球隊重拾昔日光輝。

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