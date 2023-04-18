傑運頒獎禮︱女子重劍膺最佳運動組合之一　江旻憓盼與隊友續努力進步　男子七欖11奪最佳運動隊伍 (21:45)

香港女子重劍代表隊獲選為其中一支最佳運動組合，5名隊員包括江旻憓、朱嘉望、連翊希、陳渭泠及佘繕妡。Vivian提及要多謝男、女子劍擊隊過去一年的努力，一起進步令成績愈來愈好，亦特別感激兩名教練付出很多，將獎項送給他們。她稱緊接會珍惜和把握每日訓練，迎接奧運積分賽，「好想再打好點，現在好有動力，身體很健康，愈來愈大隻和大力，很期待進步」。問到有否信心在世錦賽或亞運爭金牌，她大聲說：「好！我會努力。」

連翊希（Coco）提及少許遺憾佘繕妡在美國，不能一起領獎，「未來一季我們5個會一起繼續努力，希望有更加好成績」。朱嘉望稱過去一季很辛苦，但大家很努力訓練和比賽，今次獎項有很大鼓舞作用，期望未來在比賽打得能突破8強打入4強。

其餘兩個最佳運動組合，則由香港女子壁球隊及香港殘疾乒乓球代表隊（女子雙打）奪得。

至於最佳運動隊伍，最終由香港男子七人欖球代表隊蟬聯兼第11度獲獎，擊敗在公眾投票領先的香港足球代表隊。華將李卡度稱很開心蟬聯，強調獎項是全隊功勞，「今日得6個出現，其實背後有25個球員一齊去訓練，獎項是屬於每一個隊員和教練」。他透露其餘隊員現於南非比賽，認為球隊過去一年在亞洲系列賽和香港七欖表現「直情掂」，為港隊帶來強心針，準備今年底爭取衛冕亞運和奧運資格賽，「衛冕亞運信心一定有，此前對日韓有輸有贏，但球隊比5年前心態成熟不少，當年的後備隊員已成熟成為正選球員，戰鬥力提升不少，也要靠其他隊友幫助發揮潛能」。

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