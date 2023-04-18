傑運頒獎禮︱兩「千禧後」膺十傑　黃澤林首獲獎　14歲何証騫成最年輕得主 (22:09)

香港體壇人才輩出，何証騫和黃澤林兩名「千禧後」首度當選「十傑」，前者在去年底的世青武術錦標賽中，於男子乙組劍術摘金、槍術摘銀、長拳掛銅，超越胡兆康在2001年以17歲獲獎的紀錄，成為歷來最年輕得獎者。這名中三生對得獎感意外，因自己在公眾投票不入前10，成就不及一眾前輩。何証騫由於未滿16歲，故不能參加9月的杭州亞運，但他稱這次當選「十傑」，增添自己成為全職運動員的決心，「這個獎項對我意義重大，推動我進步、更會相信自己能夠做得更好」。

至於18歲的黃澤林在去年成績驕人，他在1月的澳網青年組賽事贏得男雙冠軍，隨後再於美網青年組男單闖4強，寫下個人最佳成績。他曾於2018年獲選最具潛質運動員，但他直言這與「十傑」是「兩碼子的事」，又盼自己在成年組賽事繼續提升排名至前350位，並於世大運和杭州亞運爭取佳績，「我之前打比賽會緊張，現在開始適應成年組賽事，更加熟悉對手的節奏與球路」。

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